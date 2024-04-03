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مسئولون: مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار في مصنع كيماوي جنوب الهند

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 6:30 م

لقي خمسة أشخاص حتفهم، بعدما انفجر مفاعل في مصنع كيماوي في ولاية تيلانجانا جنوب الهند.

وصرح مسئولون لقناة "ان دي تي في" بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، ربما بشكل كبير، وأشارت تقارير محلية إلى وجود 50 شخصا في الموقع وقت الانفجار.

وأظهرت صور مروعة من مسرح الحادث حجم الانفجار، حيث أظهرت صورة كومة من مشتعلة من الحطام مصحوبا بتصاعد الدخان.

وأظهرت صور أخرى جثث بعض الرجال القتلى. ويعتقد أن أحد الضحايا هو مدير المصنع.

وقالت وسائل إعلام محلية أن هناك مخاوف من احتمال انفجار مفاعل آخر بعد ذلك، وبدأت السلطات في إجلاء الأشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع.

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