مسئولون: تدفق المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا تراجع بشكل كبير

ذكر مسئولون من الدول الحليفة مطلعون على آخر التطورات على خط المواجهة، أن أوكرانيا وحلفاءها يخسرون سباق تأمين الذخيرة التي تحتاجها كييف لصد الهجمات الروسية.

وقال المسئولون، إن تدفق المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا تراجع بشكل كبير، وإن بعض الأسلحة الأوكرانية لا تطلق سوى جولة واحدة من الذخيرة يوميا من أجل الحفاظ على مخزوناتها المتناقصة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المسئولون، أن هذا جعل الحلفاء يسارعون لمحاولة الحفاظ على تدفق إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا.

ولكن مع بطء انطلاق هذه المبادرات، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستحقق نتائج كافية على المدى القصير للحفاظ على استقرار خط المواجهة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرج للأنباء: "ليس لدينا وقت لنضيعه".

وأضافت كالاس: "الالتزامات طويلة الأجل مهمة، ولكن من حقائق الحرب أيضا أن الجانب الذي لديه أكبر قدر من الذخيرة هو الذي سينتصر".

ويشعر حلفاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقلق متزايد من أن الهجوم الذي سيشنه الروس في الصيف يمكن أن يخترق الدفاعات الأوكرانية، بحسب المسئولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.