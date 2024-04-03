ياهو تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي أرتيفاكت

استحوذت شركة ياهو على تطبيق معالجة الأخبار القائم على الذكاء الاصطناعي (أرتيفاكت)، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء.

وفي حين أن التفاصيل المالية لا تزال غير معلنة ، فإن أرتيفاكت، التي أنشأها مؤسسا إنستجرام كيفين سيستروم و"مايك كريجر، ستتوقف عن العمل كتطبيق مستقل.

وبدلا من ذلك، سيتم دمج تقنية التخصيص التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي في ياهو ، بما في ذلك تطبيق "ياهو نيوز"، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واكتمل استحواذ ياهو على أرتيفاكت في 29 مارس 2024. وسيعمل مؤسسا أرتيفاكت، الرئيس التنفيذي سيستورم وكبير مسؤولي التكنولوجيا كريجر مع ياهو بصفة استشارية خلال هذا الانتقال.

وبحسب ما تردد، فإن الموظفين الخمسة المتبقين في أرتيفاكت إما حصلوا على وظائف أخرى أو يخططون لأخذ بعض الوقت كراحة.