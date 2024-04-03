تعليم الغربية: ندعم وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً، بحضور كل من الدكتور محمد حسين، مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالوزارة، والدكتور ياسر خاطر، مسئول مكون التوظيف بالوحدة المركزية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها اليوم لمحافظة الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة أهمية وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، مؤكداً دعمه الكبير لها، والتي تستهدف تشجيع خريجي التعليم الفني بالعمل في القطاع الرسمي بالقطاع الخاص، ونشر ثقافة العمل اللائق وأهميته سواء للدولة أو للخريج، بالإضافة إلى الوصول للوظيفة اللائقة، من خلال نفسه أو من خلال مكاتب الوحدة في الإدارات من خلال تسجيل الرغبات وعقد المقابلات وجلسات التوعية.

وأشار الدكتور محمد حسين، مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوحدات ومكاتب الخدمات المهنية بالغربية، مقدماً الشكر لوكيل الوزارة على دعمه واهتمامه بوحدات الانتقال إلى سوق العمل، وتوفير المناخ المناسب لأداء دورها على أكمل وجه.

كما أشار الدكتور ياسر خاطر، مسئول مكون التوظيف بالوحدة المركزية، إلى أن الوحدة تضع ألية مستدامة لجمع وتحليل معلومات سوق العمل الإقليمية، واستحداث البرامج القائمة على معلومات سوق العمل، وتنفيذ برامج لتشغيل الشباب تستند على برامج ريادة الأعمال، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني، مؤكدا أنه تم عقد عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المصانع والشركات، لتوفير فرص تدريبية لأبناء التعليم الفني والخريجين، لخلق جيل من المتميزين وظيفيا في مختلف القطاعات، وربطهم بسوق العمل، حيث يمثل التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر.