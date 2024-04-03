سكرتير عام مساعد البحيرة يتفقد معرض أهلا رمضان والأسواق والمخابز بدمنهور

أجرى كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة البحيرة، جولة تفقدية على معرض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية والأسواق والمخابز بمدينة دمنهور، بحضور محمد صالح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وممثلي التموين والوحدة المحلية.

وتابع معرض "أهلا رمضان" وعدد من المحلات التجارية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

كما تم المرور على المخابز للتأكد من انتظام سير العمل، والالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بكل مخبز وصرف ببطاقات المواطنين.

وخلال الجولة، تحرر عدد من المخالفات لقيام عدد من التجار بمخالفة الأسعار والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة، بالإضافة إلى تجميع أصحاب مخابز الدقيق المدعم بشكل غير قانوني، فضلا عن اكتشاف مخالفات بشأن التلاعب فى أوزان رغيف الخبز.

ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.