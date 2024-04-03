سيراليون ترفع الفائدة للمرة العاشرة للحد من التضخم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفعت لجنة السياسات النقدية في سيراليون معدل الفائدة الأساسي من 25ر22 % إلى 25ر23 % ،حسبما أفاد محافظ البنك المركزي إبراهيم ستيفنز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه بينما من المتوقع أن يواصل الاتجاه الهبوطي في نمو الأسعار، المخاطر التصاعدية على التوقعات المستقبلية بما في ذلك التقلبات المتزايدة في أسعار السلع الغذائية والطاقة والتوقعات بارتفاع التضخم .

ورغم تحسن الاحتياطيات، ما زالت دون الحد الاسترشادي الكافي لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وتشير التوقعات لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7ر4 % في العام الجاري، وبنسبة و 2ر5 % في 2025 مقابل نمو منخفض بنسبة 7ر2 % في 2023.