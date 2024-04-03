محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن، وصبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة في زيادة، مشددًا على الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات.

بدوره أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي الحالي بلغت 451.473 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروعات قبل نهاية السنة المالية.

من جانبه أوضح اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه يتوفر حاليًا من اعتمادات الخطة الاستثمارية، الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بقيمة 133.078 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث ليصبح إجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه بنسبة 76%.

من جهتها أشارت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، إلى أن إجمالي المنصرف بلغ 264.357 مليون جنيه< ليتبقى من التمويل الوارد 73 مليون جنيه.

وأوضحت "أبو الفتوح"، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 117مليون جنيه للعريش، و58.7 مليون جنيه لبئر العبد، و65.4 مليون جنيه للشيخ زويد، و29.8 مليون جنيه للحسنة، و14.5 مليون جنيه لنخل، بجانب 157.7 مليون جنيه للديوان العام.