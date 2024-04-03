تامر مصطفى يتعهد لإدارة فيوتشر بإقصاء الزمالك من الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص مجلس إدارة فريق مودرن فيوتشر جلسة خاصة مع تامر مصطفى المدير الفني للفريق، قبل المواجهة الحاسمة أمام الزمالك، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر خسر مباراة الذهاب أمام الزمالك في ستاد السلام بنتيجة 2-1، ويستعد لمواجهة الإياب والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء يوم الأحد المقبل.

مدرب فيوتشر أكد لمجلس إدارة النادي أن التوفيق غاب عن فريقه أمام الزمالك في مباراة الذهاب بعد أن كان متقدما بهدف قبل دخول شباكه هدفين من حمزة المثلوثي بضربة رأسية وأحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء.

حاول تامر مصطفى التأكيد لإدارة فيوتشر محاولاته في التدريبات علاج مشكلة إهدار الفرص السهلة قبل مباراة الإياب أمام الزمالك وتصحيح الأخطاء لتحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من الكونفدرالية

الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف كان قد قرر تعيين طاقم تحكيم جزائرى بقيادة الحكم الدولى مصطفى غربال، لقيادة مباراة الزمالك وفيوتشر فى مباراة الإياب بربع نهائى الكونفدرالية.