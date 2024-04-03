اليابان: الدمار الذي خلّفه الاحتلال في مجمع الشفاء يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي

دعت وزارة الخارجية اليابانية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي على خلفية الدمار الواسع الذي خلفته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت الخارجية اليابانية، في تصريحات صحفية، إن الدمار في مجمع الشفاء يعد هجوما يشمل مدنيين أبرياء، ويصنف على أنه انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

كما دعت إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والامتثال للقانون الدولي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن جيش الاحتلال انسحب أول أمس من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدى 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.

ويواصل الاحتلال عدوانه رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي