بدء تنفيذ خطة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض والملاريا بمراكز ومدن الدقهلية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، بدء خطة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة، وناقلات الأمراض والملاريا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تزامنًا مع قدوم فصل الصيف، وبمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأوضح "مختار"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الخطة تستهدف تنفيذ أعمال مكافحة الحشرات الطائرة والأرضية قبل وأثناء إجازة العيد من خلال فرق المكافحة بمدينة المنصورة وبجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأكد المحافظ، أن الخطة تضمنت تشكيل فرق طوارئ من مديرية الصحة قبل وخلال إجازة العيد تجوب العاصمة والمراكز والمدن، موجهًا بضرورة تكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة من البعوض والذباب بالأماكن المفتوحة بالحدائق والمتنزهات والأسواق والشواطئ وأماكن تجمع القمامة.



وأوضح المحافظ، أنه وجه بتكثيف عمل فرق المكافحة بمدينة جمصة؛ استعدادا لاستقبال رواد المصيف خلال إجازة العيد حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة لهم.



من جانبه قال شريف مكين وكيل وزارة الصحة، إنه تم إعداد فرق العمل لتنفيذ خطة المكافحة من خلال تجهيز السيارات المخصصة لحمل أجهزة المكافحة، وتوفير المبيدات اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيتم مكافحة الحشرات الطائرة والأرضية بتكثيف العمل ليلا ونهارا قبل وأثناء إجازة العيد، فضلًا عن التركيز على رش ساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات والشوارع، وأيضا أماكن التجمعات بالأسواق والاستادات الرياضية.