رئيسة برلمان جنوب أفريقيا تقدم استقالتها

قدمت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا- نكاكولا استقالتها، بعد يوم من الإخفاق في محاولة بالمحكمة لمنع القبض عليها على خلفية مزاعم بالفساد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتمثل استقالة مابيسا- نكاكولا حدثا نادرا في جنوب أفريقيا لاستقالة مسئول عقب مواجهة اتهامات بالفساد.

ويأتي قرار نكاكولا قبل أقل من شهرين من إجراء انتخابات في البلاد يواجه فيها حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم خطر فقدان التأييد بسبب عدم رضا الناخبين عن تعامل الحكومة مع قضايا من بينها فساد الدولة المتفشي.

وقالت مابيسا- نكاكولا في بيان اليوم: "لقد اتخذت هذا القرار الواعي كي أكرس وقتي وأركز على التعامل مع التحقيق الذي تم إعلانه مؤخرا ضدي من قبل وكالات إنفاذ القانون ببلادنا".

ورفضت محكمة في جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء طلبا عاجلا قدمته مابيسا- نكاكولا لإجبار هيئة الادعاء الوطنية على تعليق القبض عليها ومشاركة دليل متعلق بالقضية. وتواجه الاعتقال حاليا.