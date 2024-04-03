البريد الملكي البريطاني يشير إلى خفض الوظائف بموجب خطط لشطب خدمة رسائل الدرجة الثانية

لفت البريد الملكي البريطاني، إلى أنه سوف يتم شطب ما يصل إلى ألف وظيفة بموجب خطط جرى عرضها على هيئة مراقبة القطاع لإلغاء تسليم البريد من الدرجة الثانية أيام السبت، وتقليص الخدمة إلى يوم بعد يوم.



وقال البريد الملكي في خططه التي قدمها لمكتب الاتصالات بشأن مستقبل خدمة البريد العالمية، إن مقترحاته سوف تشهد خفض كل عمليات تسليم الخطابات التي لا تقع تحت الدرجة الأولى –بما في ذلك الدرجة الثانية وبريد الأعمال بالجملة- لتوفير ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني (377 مليون دولار) في السنة.



ولكنه سوف يبقي على خدمة ستة أيام في الأسبوع لبريد الدرجة الأولى في تراجع عن دعوات سابقة بإلغاء كل عمليات تسليم الرسائل أيام السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.



وكشف البريد الملكي، أن المقترحات –في حال مضت قدما- فسوف تؤدي إلى "أقل من ألف" عملية تسريح طوعية، حيث إن الخطط ستعني أن مسارات توصيل البريد اليومية سوف تقل بما يتراوح بين سبعة آلاف إلى تسعة آلاف خلال عامين.