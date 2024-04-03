 الداخلية: ضبط 3 عصابات و105 قطع أسلحة نارية خلال يوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية: ضبط 3 عصابات و105 قطع أسلحة نارية خلال يوم

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 12:00 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة ماضية، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 7 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، في إطار حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 105 قطع أسلحة نارية بحوزة 85 متهما، شملت 20 بندقية آلية، 28 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 54 فردا محليا و430 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة،و206 قطع سلاح أبيض.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 246 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 204 كيلو مخدرات، و752 قرصا مخدرا، وضبطت 31 متهما هاربا، و16 متهما بالبلطجة و310 دراجات نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية، وتنفيذ 59 ألفا و5 أحكام قضائية متنوعة.

ونجحت الحملات في فحص 56 سائق سيارة على الطريق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 8 منهم.

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