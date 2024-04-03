سجلت حركة الطائرات التي راقبها المراقبون الجويون في أجواء ألمانيا زيادة خلال العام الماضي بنسبة 8% تقريبا عن العام السابق.

وذكرت شركة خدمات الملاحة الجوية الألمانية أن مراقبيها تابعوا حوالي 8ر2 مليون حركة طيران خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 7ر7% عن 2022.

كانت أخر مرة زادت فيها حركة الطيران في ألمانيا عام 2019 عندما تمت مراقبة 3ر3 مليون حركة بحسب تصريح شركة خدمات الملاحة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتراجع الرقم بشدة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد ليسجل حوالي 5ر1 مليون حركة طيران في 2020 ثم 6ر1 مليون حركة في 2021.

يذكر أن خدمات الملاحة الجوية الموجود مقرها في مدينة لانجين بالقرب من فرانكفورت هي المسؤولة عن سلامة حركة الطيران في الأجواء الألمانية. وتراقب الشركة المملوكة للحكومة الاتحادية كل الطائرات التي تحلق في أجواء ألمانيا وفقا لما هو معروف باسم أداة قواعد الطيران في مراكز المراقبة الجوية التابعة لها.

وبحسب متحدثة باسم الشركة فإن هذا الأمر يكون عندما يتم توجيه الطيارين فقط من خلال هذه الأداء وليس، على سبيل المثال من خلال تقاطعات المسارات التي يمكنهم رؤيتها من أعلى.

وتحتفل اليوم خدمات الملاحة الجوية الألمانية بالذكرى الخمسين لإنشاء مركز بريمن للمراقبة الجوية. وتوجد المراكز الأخرى في مدن لانجين وكارلسروه وميونخ.