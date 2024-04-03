الصين تخفف قواعد الحصول على قروض لشراء السيارات لتعزيز الاستهلاك

سهلت الصين الحصول على قروض لشراء السيارات الشخصية، حيث تتطلع البلاد إلى قطاع السيارات المترامي الأطراف لتعزيز ثقة المستهلكين الضعيفة.

وقال البنك المركزي الصيني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يمكن أن تقوم مؤسسات الإقراض الآن بتحديد نسب القروض بشكل مستقل لسيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والكهرباء، بما في ذلك السيارات الهجينة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان إن نسبة القروض للسيارات الكهربائية والهجينة بلغت في السابق 85%، في حين بلغت 80% للسيارات التقليدية.

وأضاف البيان أن نسبة القروض للسيارات التجارية التقليدية التي تعمل بالبنزين ظلت دون تغيير عند 70%، في حين تبلغ 75% للسيارات التجارية الكهربائية أو الهجينة، و70% لشراء السيارات المستعملة.

وتأتي القواعد الجديدة في أعقاب تعهد رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين الشهر الماضي بتعزيز الاستهلاك من خلال تسهيل الحصول على قروض السيارات.

وتكافح الصين من أجل إعادة تعزيز ثقة المستهلكين الضعيفة مع ركود سوق العقارات وتوقعات الوظائف القاتمة التي ألحقت الضرر بإنفاق الأسر، وجعلت تداول السلع الاستهلاكية مثل السيارات سياسة رئيسية لتعزيز الاقتصاد في العام المقبل.