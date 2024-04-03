إسماعيل هنية: إسرائيل تراوغ في مفاوضات الهدنة لإطالة الحرب

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل "تراوغ" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بهدف إطالة الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لهنية، بمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال هنية: "الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بهدف إطالة العدوان وارتكاب المزيد من المجازر، ونحن متمسكون بشرط وقف العدوان".

وأكد أن "استمرار العدوان على قطاع غزة، نتيجة الدعم العسكري المباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول".