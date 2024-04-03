أيمن الشريعي يكشف أسباب رحيل تامر مصطفى عن إنبي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن سبب رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق البترولي.

قال أيمن الشريعي في تصريحات «إذاعية»:" تامر مصطفى رأى أن كان ينبغي أخذ رأيه في موضوع انتقال زياد كمال للزمالك، وهذا حقه ولا أستطيع الحجر عليه".

أضاف:" وأنا حقي دائما رؤية استثمارات النادي، لأننا نادي استثماري ولا نضغط المدير الفني في منافسة، هناك فارق كبير بين المنافسة في الدوري، والمنافسة على بطولة الدوري".

تابع أيمن الشريعي:" أندية مصر كلها تنافس في الدوري، إنما التنافس على بطولة الدوري له معطيات أخرى مش بتاعتنا، المنافسة على الدوري لها عمق جماهيري وإداري وسياسي".

أتم أيمن الشريعي:" علاقتي بتامر مصطفى علاقة جيدة لكننا اختلفنا مرتين، وفي كلتا المرتين كانت بسبب زياد.. زياد طارق، عندما تعاقدت معه بدون علمه وكنا نعاني من وقف قيد، ولم يكن يريد جناح، لكننا كنا نكون نريد استثمار، والآخر انتقال زياد كمال للزمالك".