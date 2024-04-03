أوقاف مطروح: تجهيز 60 ساحة مفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه جار تجهيز 60 ساحة صلاة مفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر بعد فجر أول أيام العيد، وبإمامة شيوخ معينين بوزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، في تصريحات لجريدة الشروق، أن الساحات التي تم تخصصها لأداء صلاة عيد الفطر، عبارة عن ملاعب بمراكز الشباب، وساحات مفتوحة بالمساجد، وذلك في جميع مراكز المحافظة الثمانية.

وأكد أن ذلك بالإضافة إلى فتح أبواب ما يقرب من 1500 مسجد تابعين لوزارة الأوقاف؛ سيتم إقامة صلاة العيد فيها حسب متطلبات الكثافة في كل مكان، وطبقا لاحتياجاته.