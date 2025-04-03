ألمانيا تستهدف نشطاء مؤيدين لفلسطين بالترحيل بعد احتجاجات في برلين

تواجه ألمانيا انتقادات بعد إصدارها قرارات بترحيل أربعة نشطاء مؤيدين لفلسطين، بينهم ثلاثة مواطنين من الاتحاد الأوروبي وأمريكي، لمشاركتهم في احتجاجات تضامنية مع القضية الفلسطينية في برلين.

وأصدر مكتب الهجرة بولاية برلين أوامر الترحيل في مارس، متذرعًا بأحداث وقعت في جامعة برلين الحرة يوم 17 أكتوبر 2024، وفقًا لرد حكومة الولاية على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويعتزم النشطاء الأربعة، وهم أيرلنديان، وبولندي، وأمريكي، الطعن على القرار أمام محاكم برلين، في محاولة لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم المحكمة أن النشطاء أقاموا دعاوى قضائية، ويسعون للحصول على حكم مؤقت لوقف الترحيل، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن مغادرتهم لم يُحسم بعد، مما يمنحهم فرصة للدفاع عن حقهم في التعبير السلمي.