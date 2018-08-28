أعلنت شركة بريزنتيشن قيامها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، مُشيرةً إلى أنها قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها.

وجاء في بيان بريزنتيشن :"تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية لاتحاد الكرة قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ وقدره 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض بمبلغ قدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة برزنتيشن".

وأضاف البيان :"إلى الآن لم يرد لشركة بريزنتيشن حتى تاريخه أي إعلان عن هذه الدعوى، ولا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية وهي لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الظروف الحالية التي يمر بها وطننا العزيز وخاصة وفي جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الاعلان بالدعوى المشار إليها والاطلاع عليها".

وأكملت الشركة :"برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التي انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن ومنحتها للغير وترفض خصمها وتطالبها بسداد القيمة بالكامل، وهو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل".