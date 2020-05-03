محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الانتهاء من تنفيذ مراحل الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019/2020 بكل مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة مسبقًا، والالتزام بخطة التنمية بالمحافظة دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أنه لن يسمح بضياع أي تمويل للمحافظة يخدم المشروعات، ويوفر الخدمات للمواطنين لافتاً إلى ضرورة سد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز وتوفير الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع حسن محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والموازنة بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي تزامناً مع قرب الربع الأخير للعام المالي والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها.

ووجه المحافظ بإعداد وتجهيز الخطة الإستثمارية الجديدة 2020/2021 على أن يتم وضع أولويات للمشروعات الخدمية الهامة التي تمس المواطن مباشرة وإزالة أهم المشكلات والعقبات التي قد تواجهه لتحسين الخدمة المقدمة بمختلف القطاعات كـ (الرصف ،والطرق والكباري ،والكهرباء)، وغيرها من القطاعات الهامة بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات فضلاً عن المشروعات التي لم يتم استكمالها، مشدداً على تدارك الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مراحل الخطة الاستثمارية الأربعة.

كما كلف مسؤول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل بمعدلات الأداء والمعدات التي تم شرائها فضلاً عن تقرير بجميع الطرق والشوارع التي تم رصفها بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة خلال نفس الفترة وتقرير عن نسبة تنفيذ تلك المشروعات.