بيلاروس تمضي قدما في تنظيم عرض لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية رغم كورونا

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تعتزم بيلاروس (روسيا البيضاء) المضي قدما في تنظيم موكب عسكري كبير لإحياء الذكري الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا يوم 9 مايو على الرغم من استمرار تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال الرئيس الكسندر لوكاشينكو في تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية اليوم الأحد "لا يمكن أن نلغي العرض".

وتابع لوكاشينكو "لقد فكرت في هذا الأمر لفترة طويلة"، مضيفا أن القرار عاطفي وأيديولوجي، مؤكدا أن الناس لقوا حتفهم من الفيروسات وغيرها من الأمراض أثناء الحرب.

وقال "لقد ماتوا من أجلنا، مهما كان يبدو هذا سيئا"، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على حضور العرض.

وسجلت الجمهورية السوفيتية السابقة حتى الآن 16700 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 99 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتعرض لوكاشينكو لانتقادات شديدة في الداخل والخارج بسبب عدم فرض إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا. وكان قد وصف المخاوف من كورونا في وقت سابق بأنها نوع من "الهوس".

ولا تزال بيلاروس تنظم مباريات كرة القدم بحضور أعداد كبيرة من الجمهور.