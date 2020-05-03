دومينيك ثيم لا يتوقع عودة منافسات التنس خلال هذا العام

قال نجم التنس النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثالث على العالم إنه لا يتوقع عودة منافسات التنس قبل العام المقبل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف ثيم /26 عاما/ في حوار لقناة "سيرفوس" التليفزيونية إنه يرى أن عودة المنافسات هذا العام تبدو صعبة، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تشهد استقرارا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لكن في الوقت نفسه يجب أن يتاح للاعبين من جميع الدول حرية السفر، وذلك للمشاركة في البطولات.



وفي ظل القيود المفروضة في الوقت الحالي في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة الوباء، يتوقع ثيم ألا تعود منافسات التنس قبل عام 2021 .



وأضاف ثيم "أرى أنه من الصعب في الوقت الحالي تجميع اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، في مكان واحد."



وأشار إلى أن "الشيء الأقرب للواقعية هو عودة بطولات التنس عبر المنافسات التي تقام في أستراليا في بداية 2021."