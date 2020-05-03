وزير التربية والتعليم: بعض الآباء يحرمون أبنائهم من التعلم ولدينا وسائل لكشف الغش

اعتبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعض الأهالي الذي يعينون أبنائهم على الغش لا يفكرون إلا في تجاوز أبنائهم للامتحانات، ويبحثون عن "شهادة فقط"، ولا يبحثون عن تقديم تعليم حقيقي لأبنائهم ويحرموهم من التعلم.

أضاف شوقي، خلال مداخلة عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة لديها أساليب كثيرة لكشف الغش والخداع خلال أداء الطلاب للامتحانات إلكترونيا، مضيفا: " المواجهة الحقيقية إحنا بندخل الأولاد عشان ياخدوا شهادة وبس ولا عشان تتعلم بجد".

وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات النقل ليست وسيلة للتقييم أو لمراعاة تكافؤ الفرص وإنما في امتحانات الشهادات والثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة تلتزم بتقييم الطلاب قانونا عبر الامتحان وعمل مشروع البحث ومن لم يتجاوز أيا منهما سيمر على إعادة الامتحانات مرة أخرى.

وعبر كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن سخطهم من لجوء بعض الطلاب إلى وسائل متعددة للغش خلال أداء امتحانات النقل التي يتم إجراؤها إلكترونيا بسبب انتشار فيروس كورونا، أو شراء نماذج مجهزة مسبقا لمشروع البحث المقرر لبعض الطلاب أيضا.