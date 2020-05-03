وكيل صحة جنوب سيناء يشدد على فحص العاملين العائدين من الإجازة للمحافظة

أجرى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديري الإدارات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة نتائج التحاليل للمخالطين لحالات إيجابية المفروض عليهم الحجر الصحي، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية فحص العاملين العائدين من إجازاتهم عبر أكمنة عيون موسى ورأس محمد، من خلال المسح بالكواشف السريعة لفحص درجة الحرارة، والكشف عن أعراض الفيروس كالكحة وضيق التنفس، أو أي أعراض أخرى تساعد في الكشف والفحص الطبي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية، بجميع المستشفيات، والوحدات الصحية وخاصة داخل الوديان والقرى.

كما تابع آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والأعمال الإنشائية للوحدات والمراكز الطبية المختلفة، وكافة مشروعات التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الحالة العامة للأجهزة الطبية، لإجراء الصيانة اللازمة.