لاعب السلة الكونغولي بايومبو يتبرع بمعدات طبية لمساعدة بلاده في مواجهة الإيبولا وكورونا

تبرع لاعب كرة السلة بيسماك بايومبو من خلال مؤسسته بمعدات طبية تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي للمساهمة في الجهود التي تبذلها بلاده الكونغو الديمقراطية حاليا في مكافحة تفشي وبائي الإيبولا وكورونا المستجد.



وتعهد اللاعب ببذل المزيد لمساعدة مواطنيه في هذه المحنة موضحا : "إذا لم أفعل هذا لهم ، فمن سيفعل ؟ " ، حسبما أفاد الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) في تقرير نشره اليوم السبت عن اللاعب الكونغولي المحترف بفريق تشارلوت هورنيتس الأمريكي.



وتطرق التقرير لنشأة بايومبو /27 عاما/ الذي ولد في لوبومباشي وعانى من الفقر المدقع في طفولته وكان يضطر لقطع مسافة كبيرة في غضون 45 دقيقة للذهاب إلى المدرسة يوميا كما كان يتناول وجبة واحدة يوميا.



وأشار التقرير إلى أن الصعاب التي واجهها في سن مبكرة شكلته ليصبح هذا اللاعب المحترف كما ساهمت في تشكيل رغبته في أن يكون وسيلة للتغير والمساعدة في المجتمع عند الحاجة.



وتبذل الكونغو الديمقراطية حاليا جهودا مكثفة في مواجهة فيروس إيبولا الفتاك وفيروس "كورونا" المستجد.



وقال بايومبو خلال مشاركته بمبادر "إن بي إيه توجيزر" : "إذا انتظرت ، سيعاني كثير من الناس. كما أفكر دائما في كيفية التأثير في مجتمعي".



وأوضح بايومبو : "من الصعب أن أذهب إلى الكونغو الديمقراطية وأطالب الناس بالبقاء في منازلها وفي الحجر الصحي لأن نحو 70 بالمئة من السكان يعتمدون على الدخل اليومي أو هم من الفقراء. من الصعب أن تطالب الناس بالبقاء في المنزل. ماذا سيأكلون ؟ ".