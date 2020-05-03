مسؤول ألماني يطالب بتفهم التفاوت في إجراءات تخفيف قيود كورونا

دعا هلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، إلى تفهم تفاوت إجراءات تخفيف قيود كورونا بالنسبة لشرائح المجتمع في بلاده.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه مع الفتح التدريجي للحياة العامة " لا يمكن أن تكون هناك مساواة مطلقة بين كل قطاعات المجتمع لأن سياستنا أيضا متدرجة".

وأضاف براون أنه لم تكن هناك مشاكل على الصعيد القانوني في إغلاق العديد من القطاعات المجتمعية والاقتصادية لأسباب تتعلق بالحماية من العدوى، غير أنه يتعين على الحكومة أن توازن الأمور في مرحلة التخفيف الجزئي.

وتعليقا على أحكام أصدرتها محاكم مؤخرا بإلغاء بعض تدابير أقرتها الحكومة، قال براون:" أفهم وأقبل كل حكم على حدة، لكن أشعر أنه تحد عندما تستند محاكم إلى مبدأ المساواة لإلغاء أو تعديل بعض تدابيرنا".