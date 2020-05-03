يحتوي المتحف المصري بالتحرير على كنوز أثرية عظيمة تختلف من عصر إلى آخر، ويذهب إليها العديد من الزائرين سواء الأجانب أو المصريين لمشاهدتها ومعرفة الكثير عنها والحضارة المصرية العريقة.

ترصد «الشروق»، خلال الأسطر التالية أبرز المعلومات عن عدد من القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف بالصور.

1- تمثال «منتوحوتب» الثاني

يرجع إلى الدولة الوسطى والأسرة الحادية عشر (2030-2000 ) قبل الميلاد، ونحت هذا التمثال ليمثل الملك «منتوحتب» الثاني بالحجم الطبيعي، وكان هذا الملك قد أعاد توحيد مصر مرة أخرى بعد عصر الانتقال الأول الذي شهدت فيه مصر تفككا في السلطة المركزية، وقد مُثل الملك جالسا على عرش مكعب الشكل مرتديا ما يشبه عباءة بيضاء قصيرة مرتبطة باحتفالات اليوبيل الفضي للجلوس على العرش، وهي الاحتفالات التي تتجدد فيها قوة الملك، ويرتدي الملك كذلك التاج الأحمر الخاص بمصر السفلى.

وفيما يخص لونه، فقد لون التمثال باللون الأسود وقد اقترن هذا اللون بوضع ذراعي الملك متقاطعين على صدره وكذلك اللحية الإلهية المعقوفة للملك، كلاهما يشير إلى أن هذا التمثال يرتبط بتصوير الملك على هيئة أوزير الذي كان غالباً ما يصور أو يمثل باللون الأسود أو الأخضر، حيث أخرج الفنان التمثال متين البنية، ممتلئ الساقين والقدمين.

2- تمثال لأسرة تعبر عن الترابط الأسري في مصر القديمة

حظيت الحياة الأسرية بأهمية كبيرة في مصر القديمة، وأدركوا أهمية الترابط الأسري، وأكدت نصوص الأدب المصري القديم في أكثر من موضع على ضرورة اتخاذ الشاب زوجة له حفاظا على استقامته في الحياة، كهذا المقتطف الذي يعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهو من تعاليم الحكيم "آني" لابنه، والذي يحثه على الزواج المبكر.

ولم يغفل الأدب المصري على الإطلاق إعلاء شأن الترابط الأسري القائم على مبدأ الحب والاحترام للمرأة من طرف الزوج، حيث ذكر في تعاليم الحكيم «بتاح حتب»، من الأسرة الخامسة بالدولة القديمة: "إذا أصبحت رجلا معروفا فتزوج، وأحبب زوجتك كما يليق بها، قدم لها الطعام والملابس، فأفضل دواء لأعضائها هو العطر الطيب، أسعد قلبها ما حييت، إنها حقل خصب لولي أمرها، لا تتهمها عن سوء ظن، وامتدحها يقل شرها".

وأكد "آني" نفس الشيء في وصيته لابنه قائلا: "لا تصدر أوامر كثيرة إلى زوجتك في منزلها، إذا كنت تعلم أنها امرأة ماهرة في عملها، لا تسألها عن شيء أين موضعه ولا تقل احضريه، إذا كانت قد وضعته في مكانه المعتاد، لاحظ بعينيك والزم الصمت حتى تدرك محاسنها، يالها من سعادة عندما تضم يدك إلى يدها.

حرص المصري القديم أيضا على تأكيد مكانة الزوجة الأم، ولا يوجد أبلغ من هذا النص الوارد في تعاليم "آني" لترسيخ هذا المفهوم في ذاكرة ابنه لحسن معاملة أمه

3- بورتريهات الفيوم

في بداية القرن الأول الميلادي، أصبح من المعتاد إدخال صورة للمتوفي في لفائف المومياء فوق وجهه، حيث استبدل القناع الجنائزي الذي غطى الرأس والصدر خلال فترات التاريخ المصري القديم ليساعد الروح على التعرف على صاحبها في الحياة الآخرة، وعلى الرغم من العثور على صور مومياء في العديد من المواقع الأثرية من سقارة في الشمال إلى أسوان في الجنوب، إلا أن العلماء أطلقوا على تلك اللوحات «بورتريهات الفيوم».

تم العثور على أول صور معروفة في منطقة الفيوم، إضافة إلى اكتشاف عدد كبير من تلك اللوحات هناك وتمثل «بورتريهات الفيوم»، والتي تم رسمها بأسلوب واقعي غالبًا ما يعبر عن الحزن والواقعية في الملامح، الوجوه أماميًا وأحيانًا تتجه قليلاً إلى اليسار.

وتختلف التمثيلات المصرية القديمة، التي أظهرت دائمًا الوجه في صورة جانبية على جدران المعابد والمقابر، وتم تنفيذ اللوحات على ألواح من خشب "الجميز، أو الأرز، أو الصنوبر، أو خشب الأكاسيا".

معظم الألواح مستطيلة الشكل ويبلغ ارتفاعها حوالي 40 سم وعرضها 20 سم، وقد تم طلائها باستخدام تقنية "الأنكوستيك"، التي كانت تعتمد على شمع العسل، أو مع طلاء التمبرا، حيث تم خلط صفار البيض مع الأصباغ، وتم استخدام الألوان المائية، وقد رسم عدد قليل جدًا من اللوحات على الكتان باستخدام نفس التقنيات.

وقد تم رسم اللوحات خلال حياة الشخص وبقيت معلقة على جدار المنزل لإزالتها بعد الموت ووضعها على وجهه بعد التحنيط، إضافة إلى أن بعض هذه اللوحات تم رسمها بعد وفاة الشخص خاصة إذا كان المتوفى طفلاً.

وكانت البورتريهات ذات خلفية بيضاء بشكل عام عندما يمثل عليها الرجال، بينما كانت تلك االخلفية أرجوانية إذا مثل عليها السيدات، وفي حالات قليلة، كانت الخلفية خضراء أو زرقاء.