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اتحاد الكرة: ندرس تصميم شعار خاص للدوري والكأس

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 12:09 ص

شدد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، على وجود اقتراح سابق لتصميم شعارات خاصة لمسابقات الاتحاد.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «لم يتم مناقشة تغيير شعار اتحاد كرة القدم الحالي لأن هذا الأمر يحتاج لعقد جمعية عمومية للموافقة على قرار التغيير أولا، ثم اختيار التصميم الجديد».

وأضاف: «ولكن كان هناك اقتراحا بتصميم شعارات خاصة لمسابقات الاتحاد مثل الدوري والكأس والسوبر».

وأتم: «كذلك تخصيص كرة موحدة لمسابقة الدوري والكأس، ولكن حتى الآن لم يتم مناقشة هذه الاقتراحات».


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