أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى عدم التضييق على الصحافة بذريعة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات في جميع أنحاء العالم إلى عدم استغلال القيود المفروضة على حرية التنقل كذريعة لإضعاف قدرة الصحفيين على القيام بعملهم.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن جوتيرش مطالبته - في تصريح اليوم الأحد- بتوفير حماية أكبر للصحفيين، قائلا "إنهم يقدمون الترياق لجائحة التضليل المحيطة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يضطلعون بدور بالغ الأهمية في المساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة.. وفي الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة كورونا، فإن تلك القرارات يمكن أن تنقذ حياة الناس من الموت".

وأضاف أن تفشي هذه الجائحة اقترن أيضا بجائحة ثانية تتمثل في تضليل الناس، سواء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أو بالترويج لنظريات المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الصحافة تكافح هذه الجائحة بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع، لافتا إلى أنه ومنذ بدء تفشي هذه الجائحة يتعرض العديد من الصحفيين للمزيد من القيود والعقوبات لا لشيء سوى أنهم يؤدون عملهم، على حد تعبيره.