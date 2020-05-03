مدير مستشفى الأحرار: عزل 30 طبيبا وفنيا وممرضا لمخالطتهم مصابين بكورونا

قال الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى "الأحرار" التعليمي، بمدينة الزقازيق، بالشرقية، إنه جرى عزل 30 طبيبا وممرضا وفنيا من المخالطين لمصابين بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف العراقي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المستشفى لم تسجل أي حالات مصابة بالفيروس باستثناء الدكتورة منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب باطنة، والدكتور عبدالرحمن الشافعي، أخصائي العناية بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى "الأحرار" التعليمي، أن الحالات الثلاث المصابة حدثت إصابتها بسبب مخالطة أحد الأطباء لحالة مصابة خارج المستشفى.