تنصيب رئيس توجو جناسينجي رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا

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جرى اليوم الأحد تنصيب رئيس توجو فاورى جناسينجي في مراسم محدودة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحضر المراسم نحو 200 ضيف ارتدوا جميعا كمامات والتزموا بالتباعد. ومع إغلاق الحدود، لم يحضر المراسم سوى الدبلوماسيين الموجودين بالفعل في توجو.

وتم تقليص المراسم، التي بثها التليفزيون، إلى نحو 80 دقيقة دون مظاهر الفخامة المعتادة.

وكان جناسينجبي (53 عاما) قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير ليمدد حكمه المستمر منذ 15 عاما بفترة رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

وتمت عملية التنصيب رغم الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في الدولة الصغيرة الواقعة بغرب إفريقيا والتي سجلت 123 إصابة و9 حالات وفاة، وفقا لمركز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.