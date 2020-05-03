الاحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا في عزل نزل الشباب بأسوان

احتفل طاقم تمريض مستشفى عزل نزل الشباب بأسوان بعيد ميلاد الطفلة "سلمى . خ. إ"، 10 سنوات، والتي أصيبت بفيروس كورونا.

وكان الد ووالدة الطفلة سلمى، تعافا من فيروس كورونا وخرجا من العزل قبل يومين، وظلت الطفلة داخل النزل في حالة مستقرة وتنتظر باقي تحاليلها للخروج من النزل.

واحتفل مع سلمى بعيد ميلادها الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين وأحضروا التورتة وأهدوها فانوس رمضان واحتفلوا معها بالغناء بهذه المناسبة السعيدة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الاحتفالية تهدف لإسعاد سلمى والتي دخلت إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة مصابة بكورونا في 17 إبريل الماضي مع والدها ووالدتها، واستقرت حالتها وتم نقلها لنزل الشباب، مؤكدًا أنها في جيدة وقريبا تخرج بعد أن تتحول نتائجها للسلبية.

وحضر عيد الميلاد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور طارق صبح، والدكتور محمد سليم، والدكتور ياسر محمد بمديرية الشئون الصحية، ومصطفى كامل بكر، و طاقم التمريض مراقب عام الحجر الصحي، بالإضافة إلى عدد من القائمين على التنظيم منهم حسام الدين حسن وحسن سيد ومحمد عصام ومحمود عبد السلام ومحمود جاد مراقبين أوبئة بالحجر الصحي.