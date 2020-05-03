قرار جديد من «العدل» بتأحيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة الوراق

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارًا بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة «وراق الحضر» بمحافظة الجيزة، والصادر بالقرار الوزاري رقم 2089 لعام 2004، لمدة ٤ أشهر تبدأ اعتبارا من 15 إبريل الماضي وتنتهي في ١٥ أغسطس المقبل.

ونص القرار – المنشور في «الوقائع المصرية» الأحد، أنه يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة «19» من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15 أبريل الماضي.

صدر قرار وزير العدل، مستنداً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، وقرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004، بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، والغربية، ودمياط، وكفرالشيخ، اعتبارا من الأول من ديسمبر 2005.

وكذلك الاطلاع على قرارات وزير العدل بشأن سريان السجل العيني على جزيرة «وراق الحضر» اعتبارًا من 15 أغسطس الماضي، ومذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.