وصل البريطانى جريهام ولتر، لخط النهاية فى جزيرة أنتيجوا فى الكاريبى، بعد رحلة 3000 ميل بعرض المحيط الأطلنطى، والتى دامت 3 أشهر، وخاضها بقارب تجديف دون مساعدة أحد؛ ليصبح أول رجل مسن يخوض الأطلنطى منفردا بقارب تجديف.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المساعدة الوحيدة التى تلقاها ولتر كانت حينما جرفته عاصفة قوية عن طريقه الذى يعرفه وكان ذلك قبالة سواحل أنتيجوا خط نهايته بـ6 أميال فقط، حينها اتصل ولتر بخفر السواحل لإرشاده.

ومنح مجتمع مجدفى الأطلنطى المخول من قبل موسوعة "جنيس" لمنح الأرقام القياسية، ولتر رقما قياسيا كأول مسن يعبر الأطلنطى منفردا وكأول مسن يخوض الأطلسى لأكثر من مرة.

وتعد تلك خامس مرة يعبر فيها ولتر الأطلسى بقارب تجديف ولكنها الأولى التى يعبره فيها بمفرده، مع العلم بأن ولتر خاض رحلتين منفردا ولكن ليس عبورا لكامل الأطلنطى.

وبعد أشهر قضاها فى الماء يقول ولتر إنه سعيد جدا بأنه يطأ اليابسة.

وبعد ترحيب حار من الجموع الذين أعطوه الهدايا، قال ولتر، إنه شيء عظيم أن ينال رقمين قياسيين مرة واحدة ليشعر أن تعب كل تلك الأسابيع لم يذهب سدا، معربا عن حزينه لأنه طلب المساعدة قبيل نهاية التحدى؛ ولكنه كان يخشي أن يتوه عن خط النهاية المقرر له فى أنتيجوا.

وخاض ولتر، رحلته على متن القارب جورج جيرى، والذى قرر أن يتركه فى متحف فى أنتيجوا كتذكار لأهل الجزيرة.

وساهمت رحلة ولتر بجمع 2500 جنيه إسترلينى، تبرعات لأعمال خيرية.

وخلال إقامته التى ستطول فى أنتيجوا لتعذر إرسال طائرات لإعادته لبريطانيا؛ نظرا لظروف كورونا، سيمضى ولتر وقته لاستيعاب ما حدث فى العالم طوال غيابه عنه إذ يقول: "كنت أعيش فى فقاعة والآن كل شيء تغير، فهناك إجراءات خاصة بكورونا ويرتدى الجميع الأقنعة وليس بإمكانى معانقة أحد بعد كل تلك الرحلة الطويلة".