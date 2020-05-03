رئيس الإذاعة: 4 مساجد مرشحة لبث صلاة التراويح

كشف الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن اختيار 4 مساجد لإقامة صلاة التراويح بحضور إمام وثلاثة مصليين وستكون البداية من مسجد عمرو بن العاص بداية من يوم الأحد.

وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراجعة الأمر بعد إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، وقد يتم بث الصلاة من مسجد أخر أو البقاء في مسجد عمرو بن العاص حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن المساجد الأربعة التي قد يتم نقل صلاة التراويح بدون وجود مصليين هم مسجد السيدة زينب، مسجد النور، مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة نفسية.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية أن من يتواجد في صلاة التراويح إمام المسجد والعاملون بمسجد عمرو بن العاص وبعض الفنيين من الهندسة الإذاعية وإذاعة القرآن الكريم، موضحا أنه بداية من يوم الأحد سيتم وضع جدول لقراء القرآن الكريم في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.