الوحدة ينتظر قرار الاتحاد السعودي للبت في مصير لاعبيه الأجانب

ينتظر نادي الوحدة السعودي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يخص استئناف النشاط الرياضي واستكمال الموسم من عدمه، وذلك للبت في بعض عقود اللاعبين الأجانب ومدى استمرارهم الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها.

وكان نادي الوحدة تعاقد خلال الفترة الشتوية الماضية مع لاعبين فقط ؛ حيث تم شراء عقد لويس جوستافو قادما من الفيصلي بعقد لمدة عامين ، فيما تعاقد مع إلتون جوزيه إلى نهاية الموسم المتوقف في الفترة الراهنة بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتوقف الدوري السعودي في شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا الوبائي مما أدى إلى تعليق الأنشطة الرياضية في معظم بلاد العالم.