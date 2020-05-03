تركيا تمدد قيود السفر لـ 31 مدينة ومحافظة يوما إضافيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مددت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد قيود السفر بالنسبة لـ 31 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد ليوم آخر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية الرسمية أن قيود السفر سوف تظل سارية الآن حتى منتصف ليل يوم الاثنين (2100 بتوقيت جرينتش)، بينما سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن تمديد القيود لما بعد ذلك.

وكان قد تم قطع الاتصال إلى حد كبير بالعالم الخارجي لـ 31 مدينة وولاية ومن بينها اسطنبول وأنقرة الشهر الماضي، جراء جائحة فيروس كورونا.

وستظل حدود المناطق التي طالها القرار مغلقة أمام السفر برا وجوا وبحرا، مع وجود استثناءات فقط لنقل السلع الأساسية. وسيحتاج السكان إلى تصريح للسفر بين المدن.

كما ستدرس الحكومة غدا الاثنين تخفيف حظر صارم على السكان ممن تبلغ أعمارهم الخامسة والستين أو أكثر، والمطبق منذ نهاية مارس، حسبما ذكرت وكالة "سي إن إن تورك".

وسجلت تركيا حوالي 124 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة نحو 3300 حالة بالفيروس.