انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام بسبب كورونا

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يعتقد المحللون أن إجمالي الناتج المحلي الياباني انكمش خلال الربع الأول في الفترة من يناير حتى مارس بسبب تأثيرات تفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عشرة معاهد بحثية تتوقع أن تتراوح نسبة النمو السنوية للاقتصاد ما بين سالب 5ر3 وسالب 5ر6.

وهذا سوف يعني تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي. وكانت زيادة ضريبة استهلاك في أكتوبر الماضي السبب في انكماش الاقتصاد خلال الربع السابق.

وقد انخفض الاستهلاك الشخصي خلال الربع الممتد من يناير حتى مارس الماضيين، حيث امتنع المواطنون عن السفر أو تناول الطعام خارج المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا وسط النداءات التي تدعو للبقاء فى المنزل. كما تراجعت الصادرات في ظل ركود النشاط الاقتصادي عالميا.

وتعتقد المعاهد البحثية العشرة أن تداعيات فيروس كورونا سوف تؤثر بدرجة أكبر على الاقتصاد خلال الربع الممتد من أبريل الماضي حتى يونيو المقبل.