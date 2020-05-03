بريطانيا تسجل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الأحد، تسجيل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.
وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 21180 حالة وفاة.