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بريطانيا تسجل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 4:45 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 4:45 م

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الأحد، تسجيل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 21180 حالة وفاة.

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