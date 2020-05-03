قال المنتج أحمد السبكي، إن الفنان محمد رمضان بمثابة ابن له، وقد يتعاونا إذا تطلب الأمر ذلك، معقبًا: «محمد رمضان مش قليل الأصل».

وأضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي يُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن ظروف العمل هي التي تحدد مع من سيعمل، متابعًا: «إذا كان أجره عالي، فأنا اللي رفعته، فعشان يجيبوه بيدوه أعلى».

وعندما سألته إيناس الدغيدي، عن أسماء الفنانين المدان لهم السبكي، نفى استدانته لأي شخص، قائلًا: «لو حد من الممثلين أو من الوسط اللي شغال فيه له عند أحمد السبكي جنيه يقول»، مضيفًا: «معليناش فلوس لحد، وماحدش له عندنا جنيه في السوق».

وحل المنتج أحمد السبكي، ضيفًا على الحلقة العاشرة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.



