ائتلاف دولة القانون العراقي يعلن عدم المشاركة في حكومة الكاظمي الجديدة

أعلن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، اليوم الأحد، عدم المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المؤمل منحها الثقة الأسبوع الجاري.

وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان صحفي اليوم، إنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، لافتا إلى أنه يترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد "بذل جهود كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية، وخلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

وأضاف أن "مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي ومع شديد الآسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".