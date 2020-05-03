منظمة دولية: انخفاض كبير لمهاجري القرن الأفريقي الواصلين لليمن بسبب كورونا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل انخفاض كبير في أعداد المهاجرين من القرن الإفريقي الواصلين إلى اليمن بسبب جائحة كورونا.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها باليمن، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نسخة منه: "شهدت الهجرة على الطريق من القرن الأفريقي إلى الخليج العربي عبر اليمن انخفاضا كبيرا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "خلال الفترة بين يناير ومارس 2019، عبر ما يقرب من 37 ألف مهاجر خليج عدن للوصول إلى اليمن، فيما في الربع الأول من هذا العام، قام بنفس هذه الرحلة أقل من 28 ألف مهاجر".

وتابع البيان: "عند مقارنة أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في شهر مارس الماضي بأولئك في مارس 2019، فإن هنالك انخفاضا بنسبة تقارب 50%".

وأردف البيان: "يواجه المهاجرون على طول الطريق مخاطر جسيمة متعلقة بالحماية وحقوق الإنسان".

ونقل البيان عن محمد عبدي كير، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية في القرن الأفريقي وشرق القارة قوله "تتحمل جميع السلطات مسؤولية احترام حقوق المهاجرين، حتى في حالات الطوارئ مثل جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف عبدي: "المنظمة الدولية للهجرة قلقة إزاء وصم المهاجرين وربطهم بخطر نقل الأمراض، كما أن الظروف على طول الطريق، بما في ذلك عوائق الوصول إلى الخدمات الصحية، وظروف المعيشة والعمل السيئة والاستغلال، كلها تشكل مخاطر صحية خطيرة".

وفي العام الماضي، عبر أكثر من 138 ألف شخص خليج عدن على متن قوارب على الممر الشرقي، الغالبية العظمى منهم من المواطنين الإثيوبيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن عمل، حسب البيان.