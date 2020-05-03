أعلنت وزارة الداخلية مقتل 18 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط بئر العبد، وبحوزتهم عدد من الأسلحة والمتفجرات.

جاء ذلك استمرارا لجهود الوزارة المبذولة في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية الدنيئة ضد القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية.

وذكر بيان الداخلية أن الاستهداف الناجح لوكر الإرهابيين جاء على ضوء توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة منهم أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم ووقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع 18 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامان ناسفان.