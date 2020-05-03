طالبان تقتل 17 مدنيا وتصيب 49 خلال الأسبوع الأول من رمضان في أفغانستان

قتل مسلحو حركة طالبان الأفغانية 17 مدنيا وأصابوا 49، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لينكثوا أكثر بتعهدهم بتقليص العنف عقب اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ووقعت عمليات القتل في 24 أبريل، طبقا لما ذكره جاويد فيصل، أحد المتحدثين باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني على موقع "تويتر".

وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا بسبب قنابل زرعت على جانب الطرق ونيران مباشرة.

وكانت أمريكا وحركة طالبان قد وقعتا اتفاقا في فبراير الماضي ينص على الإفراج عن 5000 من سجناء طالبان مقابل الإفراج عن 1000 من السجناء التابعين للحكومة في سجون طالبان. وكان من المفترض أن يتم استكمال الاتفاق، ولكنه واجه صعوبات في التنفيذ بسبب الخلافات بين الجانبين.