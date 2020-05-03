 طالبان تقتل 17 مدنيا وتصيب 49 خلال الأسبوع الأول من رمضان في أفغانستان - بوابة الشروق
الأحد 3 مايو 2020 3:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

طالبان تقتل 17 مدنيا وتصيب 49 خلال الأسبوع الأول من رمضان في أفغانستان

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 2:20 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 2:20 م

قتل مسلحو حركة طالبان الأفغانية 17 مدنيا وأصابوا 49، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لينكثوا أكثر بتعهدهم بتقليص العنف عقب اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ووقعت عمليات القتل في 24 أبريل، طبقا لما ذكره جاويد فيصل، أحد المتحدثين باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني على موقع "تويتر".

وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا بسبب قنابل زرعت على جانب الطرق ونيران مباشرة.

وكانت أمريكا وحركة طالبان قد وقعتا اتفاقا في فبراير الماضي ينص على الإفراج عن 5000 من سجناء طالبان مقابل الإفراج عن 1000 من السجناء التابعين للحكومة في سجون طالبان. وكان من المفترض أن يتم استكمال الاتفاق، ولكنه واجه صعوبات في التنفيذ بسبب الخلافات بين الجانبين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك