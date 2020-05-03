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بالفيديو.. محافظ الفيوم: تخطينا 5000 متطوع بمبادرة «إيد واحدة ضد كورونا»

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج
هديل هلال
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 1:59 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 1:59 م

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن فكرة انطلاق مبادرة «إيد واحدة ضد كورونا» سد الفجوة ما بين الإجراءات التي تتخذها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وما بين وعي المواطن والاستجابة لهذه الإجراءات.

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية في التعامل مع أزمة «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن المشاركة بالمبادرة تخطت خمسة آلاف متطوع، منذ بدايتها في 24 مارس الماضي.

وأوضح أن المتطوعين بالمبادرة يشاركون من مختلف جهات الدولة من الشباب، والأحزاب السياسية، ووزارة الشباب والرياضة، ورابطات في الجهات الحكومية، والأندية الرياضية، قائلًا: "إن لهم أدوار عدة تتمثل في الدور التوعوي في التجمعات والتعقيم داخل أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة والمعاشات".

ولفت إلى أن المتطوعين لهم دور في توزيع الصناديق الغذائية التي تذهب إلى الأسر المحتاجة، ذاكرًا أن دورهم ما بعد فرض حظر التجوال يتمثل في مساعدة الجهاز التنفيذي على مراقبة مخالفات البناء، أو التعدي على الأراضي.

وأشار إلى الإبلاغ الفوري من قبل المتطوعين عن المخالفات والتدخل من قبل فرق التحرك السريع بعد الإبلاغ، مؤكدًا أن عمل المتطوعين يكون في نطاق عملهم أو السكن الخاص بهم؛ لمنع الانتقال من مدينة إلى أخرى.

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