 منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق بعد مقتل العشرات في أعمال شغب بسجن في فنزويلا - بوابة الشروق
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منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق بعد مقتل العشرات في أعمال شغب بسجن في فنزويلا

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 2:18 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 2:18 م


طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق بشأن أعمال شغب في سجن في فنزويلا، قمعتها السلطات.

وقالت إريكا جويفارا روساس، مديرة قسم الأمريكيتين بالمنظمة أمس السبت: "يجب التحقيق في رد فعل السلطات المميت وتحليله، حتى لا يمكن أن تمضى هذه الجرائم الدولية بدون حساب".

وكان ما لا يقل عن 46 شخصا قد قتلوا عقب محاولة مجموعة من السجناء في مركز لوس لانوس للاحتجاز في جواناري في ولاية بورتوغيزا أمس الأول الجمعة.

وأفادت تقارير أن ما لا يقل عن 75 شخصا أصيبوا، بينهم رئيس السجن.

وكانت فنزويلا قد شهدت أعمال شغب دموية في سجون خلال الأشهر الماضية.

وكان 30 شخصا قد قتلوا في اشتباكات العام الماضي بين سجناء والشرطة في سجن مكتظ بالسجناء في مدينة بورتوغيزا.

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