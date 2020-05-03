هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 527 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 4ر7% عند 6586 نقطة (-527 نقطة)، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي.

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر5 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعًا شبه جماعي للأسهم المتداولة حيث أنهت أسهم "مصرف الراجحي" و"سابك" و"أرامكو السعودية" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 5 و8%.

وتراجعت عدة أسهم بالنسبة القصوى منها "دار الأركان" و"جبل عمر" و"التصنيع" و"زين السعودية" و"أسمنت الجنوبية" و"ساكو" و"أسمنت ينبع".

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد صرح أمس السبت بأنه من المهم جدا اتخاذ إجراءات صارمة وشديدة لكنها للضرورة ويجب تخفيض مصروفات الميزانية.