 ألمانيا: العدد الفعلي لمصابي كورونا في البلاد يبلغ 25 ألف شخص حاليا - بوابة الشروق
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ألمانيا: العدد الفعلي لمصابي كورونا في البلاد يبلغ 25 ألف شخص حاليا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 11:49 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 11:49 م

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساء اليوم الأحد إن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 25 ألف شخص.

وفي لقاء مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن هذا العدد يستند إلى آخر تطورات الوضع صباح اليوم.

واعترف شبان بأن العدد الذي ذكره قبل بضعة أيام كان خاطئا، مشيرا إلى أنه طرح عدد المتعافين من إجمالي عدد حالات الإصابة لكنه أغفل طرح عدد حالات الوفيات ما أحدث فارقا بمقدار 6000 حالة.

وكانت ميركل قد استخدمت العدد الخاطئ الذي أعلن عنه شبان، في مؤتمرها الأخير مع رؤساء حكومات الولايات يوم الخميس الماضي.


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