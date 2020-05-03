علماء: استخدام شباك صيد مزودة بأضواء اللد يقلل ظاهرة الصيد الجائر

اكتشف العلماء، أن تقنية تزويد شباك الصيد بأضواء اللد لجذب الأسماك لها أثر إيجابي، إذ رغم جذبه للسمك فهو يبعد بقية الحيوانات البحرية، والتى تقع بالخطأ فى كثير من فخاخ الصيادين، فيما يعرف بظاهرة الصيد الجائر.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تفاصيل ما اكتشفه علماء جامعة بانجور الإنجليزية فى دراستهم المنشورة فى دورية اتحاد الأحياء البحرية للمملكة المتحدة.

وقام العلماء فى فترة بين يونيو وأغسطس عام 2017، بتجربة أثر وجود أضواء لد فى شباك الصيد على أسماك الحدوق والسمك المفلطح، والتى تقع عن طريق الخطأ فى شباك الصيادين، ما يؤدي لتراجع أعدادها، وكان ميدان البحث في ميناء الملكة سكالب على جزيرة مان.

ويُذكر أن العلماء من قبل طوروا أساليب لمنع الإيقاع بالأسماك المهددة وغير المرغوبة فى شباك الصيادين، ولكن تلك الأساليب تنفع فقط على عمق بين 29 لـ40 مترا بينما فى الأعماق المظلمة بين 45 لـ95 تكون تلك الوسائل غير مجدية.

واكتشف العلماء من الدراسة، أن استخدام أضواء لد -وهو أسلوب قديم للصيادين لجذب السمك- له تأثير غير متوقع على الأسماك المهددة وغير المرغوبة فى الأعماق المظلمة، إذ قلت نسبة وقوع السمك المفلطح فى شباك الصيادين بـ25% بينما قلت نسبة أسماك الحدوق بـ47%.

ويعد وقوع الكائنات الخطأ بشباك الصيد كالطيور البحرية والثدييات البحرية خطرا على أعداد الحيوانات المهددة، بينما يمثل عبئا اقتصاديا على الصيادين فبموجب القانون الأوروبى يلزم الصياد بجلب كل ما وقع فى شباكه وبوجود الكثير من الحيوانات والطيور فى الشباك يتم منع الصياد من الصيد لأشهر.

وتقول لوسى ساوثورث المشرفة على الدراسة، إنه بإمكان ضوء اللد أن يعمل بمثابة مرشد للأنواع غير المرغوبة، نحو مخرج آمن من شبكة الصيد، مضيفة أن ذلك التكنيك يعود عمره لعقود وربما لقرون مضت.

ويرجح الفريق أن ينال تكنيك ضوء اللد شعبية بين الصيادين نظرا لرخصه وسهولة استخدامه وملائمته لمختلف البيئات.

وتمكن الفريق من اكتشاف أن أسماك القرش خاصة تعد الأكثر هروبا حين مشاهدة ضوء اللد ما يعنى أن ذلك الضوء قد ينفع لتجنيب الحيتان والدلافين خطر الوقوع بشباك الصيد.

ويذكر أن دراسة أخرى أقيمت فى دولة بيرو على نفس الضوء أظهرت أن استخدام ضوء لد فى شباك الصيد يبعد الطيور والسلاحف البحرية.